Autonomia differenziata, il Pd Calabria torna alla carica e chiede al governatore di «gettare la maschera»

«Occhiuto deve gettare la maschera, basta con la recita sull’autonomia differenziata. Basta con le piroette del governatore che deve prendere le distanze da questo provvedimento che danneggerà il Sud ed in particolare la Calabria». Nicola Irto, senatore della Repubblica nonché segretario calabrese del Partito democratico, non le manda certo a dire e non perde occasione per esortare il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, a prendere una posizione netta contro l’autonomia differenziata voluta dalla Lega e sulla quale lo stesso governatore non ha mancato di avanzare qualche perplessità.

L’ultima provocazione è di ieri pomeriggio quando Irto ha presieduto l’incontro dei consiglieri regionali dem, guidati dal capogruppo Mimmo Bevacqua, i quali hanno accolto a Lamezia, il senatore Alessandro Alfieri, responsabile nazionale per le riforme del Pd. «In Calabria – ha ribadito Irto – seguiamo la linea nazionale del partito. Lunedì prossimo incontreremo tutte le forze che non vogliono l’autonomia differenziata. Siamo pronti alla raccolta firme grazie alla nostra organizzazione radicata sul territorio. Senza dimenticare – ha incalzato il segretario calabrese dei dem - che abbiamo depositato un provvedimento a Palazzo Campanella per chiedere che il consiglio regionale impugni la legge sull’autonomia differenziata. Chiediamo ad Occhiuto di votare a favore di questo provvedimento se vuole salvare la faccia».