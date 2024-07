Calabria, le cifre dell'assessore Pietropaolo: «Con noi in Regione assunte 800 persone»

Assessore Filippo Pietropaolo, arriva nuovo personale in Regione. Il tempo delle assunzioni può dirsi concluso?

«Non può ancora dirsi concluso, ma è stata portata a termine la parte più consistente di un piano di assunzioni senza precedenti in Regione. Da quando sono stato nominato assessore e abbiamo avviato il procedimento con il presidente Occhiuto alla fine del 2024 faranno ingresso in Regione oltre 800 nuove unità di personale, circa la metà delle quali destinate al potenziamento dei centri per l’impiego, il resto al rafforzamento della macchina amministrativa della Cittadella, che negli ultimi ha avuto un forte calo del numero di dipendenti a causa dei pensionamenti. Il lavoro che abbiamo fatto con il Formez e il Dipartimento della Funzione pubblica ha dato i suoi frutti. Oltre 40mila candidati hanno partecipato ai concorsi ed è andato tutto per il verso giusto, senza ricorsi, senza lamentele. Una prova di efficienza, di trasparenza e di valorizzazione del merito, come hanno potuto verificare i tanti giovani che hanno partecipato superando prove selettive anche molto dure, con le commissioni nominate direttamente dalla Funzione pubblica, che hanno dato valore ai titoli, alle competenze, allo studio. Dobbiamo ancora concludere un concorso per 80 amministrativi, e l’ultimo concorso per 54 unità di profili specifici bandito nel gennaio scorso e che verrà realizzato quasi certamente nelle prime settimane di settembre. Ultimate queste procedure non ci saranno più questi grandi numeri, ma per effetto del nuovo piano ci saranno interventi più mirati».