Il Movimento 5 Stelle entra nell'euro gruppo The Left, Ferrara: “Rinnoviamo il nostro impegno”

«Sono felice di annunciare una svolta storica per la nostra forza politica in Europa! Il M5S è ufficialmente entrato a far parte del gruppo The Left al Parlamento europeo. Questo passo rappresenta un impegno rinnovato e una nuova opportunità per rafforzare la nostra lotta per una società più giusta, equa e sostenibile». Lo scrive Laura Ferrara, ex europarlamentare e coordinatrice per il Movimento 5 stelle degli affari europei ed internazionali, in una nota. «In qualità di coordinatrice degli affari europei del Movimento 5 Stelle - spiega - , voglio sottolineare l’importanza di questo traguardo per il quale mi sono impegnata personalmente senza risparmiarmi. Il nostro ingresso in The Left ci permetterà di collaborare con forze progressiste di tutta Europa, condividendo e promuovendo i valori che ci stanno a cuore: la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente, i diritti dei cittadini e la lotta contro le disuguaglianze. Il nostro impegno - aggiunge - sarà focalizzato su diverse aree chiave: Continueremo a promuovere politiche ambientali ambiziose per combattere il cambiamento climatico e proteggere il nostro pianeta per le future generazioni. Lavoreremo per garantire condizioni di lavoro dignitose, protezione sociale e un’economia che metta al centro le persone, non i profitti. Ci impegneremo a rendere le istituzioni europee più trasparenti e democratiche, avvicinando l’Europa ai cittadini. Questo - conclude - è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà sempre più protagonisti a livello europeo per costruire un’Europa migliore».