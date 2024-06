Aeroporti, Furgiuele: bene disapplicazione diritti d'imbarco in Calabria

«Oggi abbiamo approvato in commissione Trasporti alla Camera il parere sul Dl Coesione. Un provvedimento importante per favorire gli investimenti strategici per lo sviluppo del Paese, in particolare del Mezzogiorno. Nel testo un passo fondamentale per la nostra amata Calabria: la disapplicazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Da oggi nei comuni aeroportuali calabresi non esisterà più questa tassa. Ne gioveranno il turismo e l'attrattività della nostra Regione. Un passo ancora più importante per una realtà come quella di Lamezia Terme che diventerà sempre più centrale e strategica». Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele, segretario della commissione Trasporti.