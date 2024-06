Occupazione, Wanda Ferro: proroga decontribuzione Sud è un successo del governo

«La proroga di Decontribuzione Sud, un obiettivo molto atteso dal mondo delle imprese e dalle parti sociali, è un altro grande successo del governo Meloni in Europa. Grazie allo straordinario lavoro del ministro Raffaele Fitto, che ha condotto con tenacia la trattativa con Bruxelles in questi mesi, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre, con la concreta prospettiva di renderla strutturale, trasformandola in uno strumento a lungo termine e maggiormente orientato verso gli investimenti». È quanto afferma Wanda Ferro (Fdi), sottosegretaria all’Interno.

«È una misura - prosegue - che incide in maniera positiva su sviluppo e occupazione nelle regioni del Sud, un tema che è al centro delle politiche del governo Meloni, a partire dalle nuove politiche di Coesione e dall’istituzione della Zes unica, che, superando le logiche assistenzialistiche, hanno contribuito ad una crescita del Pil addirittura superiore a quella delle regioni del Nord. Con i fatti, e non con la propaganda, il governo Meloni segna una inversione di rotta per recuperare il profondo divario che oggi esiste tra Nord e Sud, e riunire un’Italia che le politiche dei governi passati hanno sempre più spaccato in due».