Elezioni in Calabria, Occhiuto: "Esito dei ballottaggi è locale, test positivo da europee"

«I ballottaggi sono da sempre elezioni locali che danno la possibilità ai cittadini di scegliere i candidati che ritengono più utili al buon governo delle loro città. Le elezioni che hanno costituito un test per il governo nazionale e anche per il mio governo regionale sono le elezioni Europee. Io avevo chiesto ai calabresi di votare alle Europee pensando anche al Governo regionale. E i calabresi hanno fatto diventare il mio partito il secondo in Calabria distanziato solo di due punti da Fratelli d’Italia». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in relazione all’esito del doppio turno amministrativo di ieri che in Calabria ha interessato il comune di Vibo Valentia unico capoluogo di provincia passato al centrosinistra. «Con l’occasione - ha aggiunto Occhiuto - rivolgo i migliori auguri a tutti i sindaci eletti sia al primo turno che al ballottaggio. Io governo questa regione e quindi ho bisogno che ci siano sindaci che, nella loro attività di governo del territorio, si impegnino a far progredire una regione bellissima come la Calabria».