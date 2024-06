Ballottaggi in Calabria, ecco i dati dell'affluenza alle urne alle ore 23 a Vibo, Montalto e Gioia Tauro

Ancora in aumento l'affluenza alle urne per i ballottaggi dei tre comuni della Calabria che sono andati al secondo turno delle Amministrative. L’affluenza alle urne alle ore 23 ha registrato a Vibo il 34,65% (23,71% alle 19, 10,13% alle 12), a Montalto Uffugo il 39,83% (25,22% alle 19, 12,39% alle 12) mentre a Gioia Tauro si è attestata al 43,96% (27,40% alle 19, 11,49% alle 12). Impossibile fare una comparazione rispetto al primo turno in quanto si è voltato sabato pomeriggio 8 giugno e tutta la giornata di domenica 9 giugno mentre per i ballottaggi le operazioni di voto sono iniziate alle 7 di questa mattina e si concluderanno domani alle ore 15.