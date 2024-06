Ballottaggi in Calabria, ecco i dati dell'affluenza alle urne alle ore 12 a Vibo, Montalto e Gioia Tauro

Primi dati per quanto riguarda l’affluenza alle urne per il ballottaggio dei tre comuni della Calabria che sono andati al secondo turno delle Amministrative. L’affluenza alle urne alle ore 12 ha registrato a Vibo il 10,13%, a Montalto Uffugo il 12,39% mentre a Gioia Tauro si è attestata all’11,49%. Impossibile fare una comparazione rispetto al primo turno in quanto si è voltato sabato pomeriggio 8 giugno e tutta la giornata di domenica 9 giugno mentre per i ballottaggi le operazioni di voto sono iniziate alle 7 di questa mattina e si concluderanno domani alle ore 15.