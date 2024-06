Occhiuto incontra i periti industriali della Calabria per semplificare le tematiche

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha incontrato i rappresentanti degli Ordini Professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Provincie di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

L’incontro è stato organizzato dal Consigliere Regionale Antonello Talerico, che intende promuovere una forte sinergia e attività di collaborazione tra i vari ordini professionali e l’Ente Regione, ciò al fine di migliorare i servizi rivolti agli enti pubblici ed ai singoli cittadini, con il coinvolgimento delle diverse figure tecniche, anche in prospettiva della sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni per coinvolgere gli iscritti agli ordini professionali nell’azione governativa nella prevenzione degli incendi, nella messa in sicurezza, nelle attività di controllo e verifica degli edifici pubblici, ma anche per attuare concretamente la tutela ambientale.

Il confronto è stato incentrato sull’attività professionale e sul radicamento della figura del Perito Industriale sul territorio regionale. A conclusione le parti hanno concordato di lavorare in maniera sinergica al fine ricercare, realizzare ed attivare intese aventi come obiettivo la semplificazione e la risoluzione delle diverse tematiche tecniche insistenti sul territorio regionale rientranti nelle attività svolte dai periti industriali e non solo per la partecipazione ai tavoli tecnici, ma anche al fine di poter fornire prestazioni professionali in linea con gli obiettivi dell’enti pubblici.

I Presidenti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Calabria, Claudio Gigliotti, Presidente dell’Ordine di Catanzaro; Raffaele Scicchitano, Presidente dell’Ordine di Crotone; Angelo Porgo, Presidente dell’Ordine di Reggio Calabria e Francesco Arena, Presidente dell’Ordine di Vibo Valentia, hanno fortemente voluto l’incontro con il Presidente della Regione Calabria anche nell’interesse della categoria regionale dei Periti Industriali.

Al termine i rappresentanti degli ordini professionali hanno espresso grande soddisfazione per l'esito dell'incontro che rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le competenze specialistiche dei Periti Industriali attraverso il contribuendo tecnico e professionale che sapranno dare in maniera concreta per lo sviluppo della Calabria.

Seguiranno ulteriori incontri anche con gli altri Ordini professionali e, ciò al fine di attuare quanto prospettato dai Presidenti degli Ordini dei Periti Industriali.