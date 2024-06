Elezioni europee, Salvini: "Mi ha colpito il 9% in Calabria. Vuol dire che abbiamo portato un messaggio"

«Mi ha colpito il 9% in Calabria: quando prendi così in una terra complessa vuol dire che un messaggio lo hai portato». Lo ha detto il segretario delle Lega Matteo Salvini parlando a Radio Libertà parlando dei dell’esito del voto europeo. «Sono un perfezionista - ha aggiunto - e si può sempre fare di più o meglio ma a mani nude, con molta meno presenza di altri non solo abbiamo tenuto ma siamo addirittura cresciuti».

E’ possibile una vittoria a Firenze? «A Firenze bisogna capire - osserva Salvini - se Renzi sarà conseguente rispetto a quello che ha detto: lì la candidata ha detto che le amministrazioni uscenti hanno fatto danni a Firenze e dopo 70 anni Firenze può scegliere il Parlamento. Spero che a Firenze come a Bari e a Rovigo il cambiamento porti la gente a scegliere: ora non trovi più a Milano un milanese che ti dica ho votato Sala ma non si è votato da solo...».