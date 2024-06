Dopo le Europee Alleanza Verdi-Sinistra analizza il voto: “Il risultato calabrese è tra i migliori d’Italia”

Un risultato al di sopra di ogni aspettativa, quello dell’Alleanza Verdi e Sinistra alle ultime europee, che toccando il 6,78% di preferenze si è contraddistinto come la seconda forza di sinistra. Lo ha confermato lo stesso Fernando Pignataro, segretario regionale Sinistra Italiana, in un momento aperto alla stampa, a Lamezia Terme, in cui hanno preso parola anche il coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, Giuseppe Campana, e Maria Pia Funaro, forte di 9 mila preferenze. «Il risultato calabrese è uno dei migliori d’Italia», ha commentato Pignataro, «le nostre candidature erano già un progetto politico, quelle di Lucano e Salis in particolare sono state trascinanti, ma tutti abbiamo costruito un percorso riportando al centro temi come l’umanità, l’accoglienza, la solidarietà, il volontariato, le politiche sociali, il diritto alla salute, la dignità al lavoro. Ci dicevano che il lato debole sarebbero state le Isole e il Sud, che non avremmo superato nemmeno il 4%, venivamo dai risultati del 2022 con 1,8% alla Camera e 1,5% al Senato».