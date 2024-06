Autonomia, Orrico (M5S): Perplessità di Occhiuto? Meglio tardi che mai

«E' confortante scoprire che il presidente Occhiuto abbia ulteriormente fatto un passo in avanti nella valutazione della reale portata dell’Autonomia differenziata e degli irreparabili danni che apporterà al sud ed alla Calabria, alla tenuta del Paese». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

«Leggendo le odierne cronache nazionali - aggiunge Orrico - intravediamo candidamente il suo legittimo timore, e comprensibile disagio, verso una riforma, targata inesorabilmente Lega, che non può certo collimare non solo con gli interessi della sua terra quanto con la visione istituzionale di un governatore che appartiene ad una forza politica moderata che professa di essere radicata nel meridione. Certo se avesse manifestato le sue perplessità a tempo debito in Conferenza Stato-Regioni quando, invece, votò a favore per ragioni di scuderia e quando, cioè, noi, e tutti gli altri calabresi liberi, lo invitavamo a non farlo, sarebbe stata tutta un’altra storia».