«Una mia ricandidatura? Non lo so. Ho detto che non mi sarei ricandidato, ora sto dicendo che vedremo. Se avrò la forza e la determinazione per continuare questo lavoro, lo farò». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, in una diretta Instagram, rispondendo a un follower che gli ha chiesto se ha intenzione di ricandidarsi alla presidenza della Regione Calabria.