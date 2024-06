Speciale Amministrative 2024, lo scrutinio dai comuni di Vibo Valentia, Gioia Tauro, Corigliano Rossano e Montalto Uffugo

Urne chiuse, ecco l'affluenza alle elezioni amministrative in Calabria. Di seguito, il dato relativo ai principali comuni calabresi al voto.

Vibo Valentia: 66,58%

Corigliano Rossano: 59,27%

Gioia Tauro: 63,23%

Montalto Uffugo: 61,36%

Iniziato lo spoglio per le elezioni comunali, ecco come è andato il voto alle elezioni europee nei 4 comuni calabresi più grandi.

Un primo dato significativo rispetto a quello che potrà accadere fra qualche ora pur tenendo ovviamente conto che si tratta di due competizioni elettorali molto diverse e sulle quali è difficile effettuare una comparazione.

Vibo Valentia (dato definitivo)

Fratelli d'Italia, 3.995 25,07

Movimento Cinque Stelle, 2.550 16,00

Partito democratico, 2.474 15,53

Forza Italia-Noi Moderati, 2.373 14,89

Lega Salvini Premier, 1182 7,42

Alleanza Verdi e Sinistra, 1014 6,36

Azione, 883 5,54