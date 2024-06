Europee, poker di eletti per la Calabria: Lucano, Nesci, Tridico e Princi. Boom di preferenze per la vicepresidente della Regione. Fratelli d'Italia primo partito, poi Forza Italia, M5S e Pd

Lo scrutinio delle elezioni europee è trascorso in maniera abbastanza veloce. Da subito la tendenza è stata chiara con le affermazioni, in primo luogo, di Fratelli d'Italia e Partito democratico. In Calabria, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 20,57%, segue Forza Italia con il 17,98%. Sul gradino più basso del podio al 16,18% troviamo il Movimento Cinque Stelle. Quarto, ad una manciata di voti dai pentastellati, ecco il Pd: 15,88%.

Nesci in Calabria ha conquistato finora 30.217 preferenze (oltre 70mila in tutta la circoscrizione Sud), Tridico 31.368 (oltre 110mila in tutta la circoscrizione Sud), Lucano 23.782 (oltre 70mila preferenze in tutta la circoscrizione Sud). Vero e proprio boom per la Princi capace di ottenere 65.620 voti (oltre 81mila in tutta la Circoscrizione Sud).

Da rilevare, inoltre, le 16.143 preferenze conquistate da Luciana De Francesco (consigliere regionale di Fratelli d'Italia), bene anche Riccardo Rosa (coordinatore provinciale di Noi Moderati della provincia di Cosenza) candidato con Forza Italia che ha ottenuto finora 11.680 preferenze. Buono anche il risultato dei due candidati calabresi del Pd: 16.715 preferenze per Jasmine Cristallo, 13.840 per Luigi Tassone. Può festeggiare un ottimo risultato anche Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale che con la Lega ha raccolto finora 22.004 preferenze. La deputata Simona Loizzo invece si è fermata a quota 16.055. Boom di preferenze anche per l'ex sindaco di Cariati Filomena Greco candidata con Stati Uniti d'Europa: 19.294 preferenze. Ottimo risultato anche per l'ex vicesindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro: 7.206 preferenze. Infine, ecco Azione: 11.506 preferenze ottenute finora dal consigliere regionale Francesco De Nisi.