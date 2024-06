Europee, Occhiuto: Calabria premia FI e centrodestra

«Il 9,7% raggiunto a livello nazionale da Forza Italia alle elezioni europee è un grandissimo risultato, inaspettato per alcuni, convinti fino a qualche mese fa che, dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, il partito sarebbe inesorabilmente scivolato verso il baratro. Così non è stato, nonostante tanti commentatori nei primi mesi del nuovo anno scommettessero sulla difficoltà di superare addirittura il quorum del 4%». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

«Il 9,7%, invece - prosegue - è un traguardo straordinario. Sfioriamo il 10%, così come il segretario nazionale Antonio Tajani - a cui va il ringraziamento di tutta la nostra comunità politica - fin da settembre andava ripetendo come un mantra. È un successo dei militanti, dei simpatizzanti, del popolo di Forza Italia. E soprattutto è il successo dell’eredità di Silvio Berlusconi. Il nostro fondatore non c'è più ma a lui dedichiamo questo grande risultato, a lui saremo sempre grati per il lascito di idee e valori, frutto di una storia politica trentennale, ma anche per averci consegnato un popolo, quello di Forza Italia, che c'è, è vivo, è ben radicato e vuole partecipare attivamente alla vita politica del Paese».