Urne chiuse, ecco l'affluenza alle elezioni amministrative in Calabria. Di seguito, il dato relativo ai principali comuni calabresi al voto.

Vibo Valentia: 66,58%

Corigliano Rossano: 59,22%

Gioia Tauro: 63,23%

Montalto Uffugo: 61,36%

CLICCA QUI per leggere il dato sull'affluenza in tutti in comuni calabresi