Dubbi sulla nomina del legale incaricato di gestire i contenziosi dell’Aterp Calabria

C’era bisogno di un avvocato che si occupasse solo del contenzioso tributario e di quello relativo alla gestione dei condomini. Così l’Aterp, l’azienda regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ha incaricato per questo scopo una dipendente, l’avvocato Emanuela Bilotti, assegnandola all’Avvocatura. Tra i corridoi dell’ente che gestisce le case popolari, però, non manca chi fa notare che una sentenza del Consiglio di Stato abbia di fatto già bocciato l’iter con cui si è arrivati alla nomina, decretata dal commissario straordinario Grazia Maria Carmela Iannini pochi giorni prima delle Europee e qualche settimana dopo l’adozione del nuovo regolamento dell’Aterp, nonostante il massimo organo della giustizia amministrativa abbia chiarito già qualche anno fa che «non può essere il regolamento a disciplinare le modalità di accesso all'ufficio Avvocatura».