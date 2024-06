Europee e Comunali, seggi aperti pure oggi in Calabria

Urne aperte da ieri pomeriggio anche in Calabria. Si vota per eleggere i rappresentanti nel Parlamento europeo e per scegliere i sindaci di 132 comuni disseminati tra il Pollino e lo Stretto. I seggi resteranno attivi anche nella giornata odierna dalle 7 alle 23. Nella competizione è coinvolto un solo capoluogo di provincia, Vibo Valentia, e soltanto in altri tre centri è previsto l’eventuale ballottaggio. Si tratta di Corigliano Rossano e Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

A Vibo Valentia sarà corsa a quattro: la battaglia vedrà protagonisti Roberto Cosentino, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Enzo Romeo, candidato a primo cittadino della coalizione di centrosinistra, Francesco Muzzopappa, espressione di una coalizione di centro, e Marcella Murabito per Rifondazione Comunista. Due invece i candidati sindaco a Corigliano Rossano: il duello sarà tra l’uscente, Flavio Stasi, candidato del centrosinistra, e il consigliere regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, candidata sindaca del centrodestra. Escluso dalla competizione, per incandidabilità, un terzo candidato sindaco, Domenico Piattello: pertanto a Corigliano Rossano non ci sarà comunque il ballottaggio. Tre gli aspiranti alla fascia di primo cittadino a Montalto Uffugo: Biagio Faragalli, Mauro D’Acri ed Emilio Viafora. Sfida a quattro invece a Gioia Tauro: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone.