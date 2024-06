Primo giorno di voto anche per le elezioni amministrative (si è votato ieri dalle 15 alle 23, oggi si prosegue dalle 7 alle 23). A livello regionale l'affluenza si attesta al 21,88%. Ecco, poi, i dati relativi all'affluenza nei comuni più importanti in Calabria.

Vibo Valentia: 24,84%

Corigliano-Rossano: 22,17%

Montalto-Uffugo: 22,74%

Gioia Tauro: 21,13%

CLICCA QUI per leggere tutti i dati relativi all'affluenza dei comuni al voto in Calabria