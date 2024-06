Si attesta al 49,20% l'affluenza degli elettori per le amministrative in Calabria. Per ciò che concerne i centri più importanti in cui si vota per le Comunali, l'affluenza a Vibo è del 54,70% (37,25 alle ore 12), a Corigliano Rossano è del 48,25% (33,98% alle 12), a Montalto Uffugo è del 50,50 (36,44 alle 12), a Gioia Tauro è del 50,96% (33,37% alle 12).