Salvini in Calabria: "SS 106 prioritaria, 5 miliardi di investimento. L'obiettivo è arrivare fino a Reggio"

«Cinque miliardi di investimento, più di un miliardo su questo cantiere: l’obiettivo è arrivare su tutta la Jonica fino a Reggio Calabria perchè poi il Ponte sia un tassello di un percorso unico che da Palermo arriva a Reggio, risale tutta la Calabria, arriva a Roma, Milano, Berlino e Nord Europa». Così il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, con riferimento alla Strada Statale 106, a margine del suo sopralluogo al cantiere del terzo megalotto dell’opera a Trebisacce (Cosenza).

«Gli ingegneri e gli operai - ha rilevato Salvini - stanno andando al massimo e quindi io conto che rispetteremo tutti i tempi previsti. I soldi li abbiamo messi, solo nell’ultima manovra abbiamo messo 3 miliardi direttamente del nostro ministero. Per me l’intera Statale 106 è prioritaria: è uno dei cantieri più importanti che abbiamo in Italia, io lo seguo settimanalmente, è anche uno di quelli economicamente più importanti ed è quello sul quale il governo e il mio ministero stanno investendo miliardi e miliardi di euro. Ci sono tratte complicate che passano anche per l’interno, c'è il discorso degli espropri, però - ha sostenuto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture - è una mia priorità finire il mandato con la Statale ionica completamente finanziata e per gran parte dei tratti completata. Conto che l’intera tratta venga finanziata e progettata e poi chi verrà dopo di me avrà la gioia di inaugurarla completamente».