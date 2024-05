Calabria, unità operativa autonoma dei programma-progetti strategici: La Giunta individua il nuovo coordinatore della cabina di regia Srsvs

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, ha determinato le tariffe di inserzione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati. Le nuove tariffe di inserzione entrano in vigore dal 31 maggio 2024.

In riferimento al giudizio proposto dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge regionale numero 9 del 2024 riguardante la “modifica e l’integrazione della legge regionale numero 2 del 2016 sull’istituzione del registro dei tumori di popolazione della Regione Calabria”, la Giunta ha, poi, deliberato la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi alla Corte Costituzionale.

Sempre su indicazione del presidente della Regione è stato individuato il Dipartimento Programmazione unitaria, per il tramite dell’Unità operativa autonoma dei programma-progetti strategici, quale nuovo coordinatore della Cabina di regia per la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS). Con lo stesso atto deliberativo si stabilisce, inoltre, che il Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell’ambiente, in coordinamento con la Cabina di Regia, continui ad espletare le attività di referente nei rapporti con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.