Grandi eventi e manifestazioni, la Regione Calabria mette in palio 2,4 mln

Puntare su manifestazioni di grande interesse per provare ad intercettare grandi flussi turistici in Calabria. S’inquadra in tale strategia l’Avviso della Regione, pubblicato in preinformazione, da 2,4 milioni di euro a valere su fondi Pac 2014-2020 per il finanziamento di eventi e manifestazioni turistiche di rilevanza nel triennio 2024-2026.

Gli eventi devono distinguersi per l’unicità, l’attrattività e la capacità di coinvolgere risorse e partnership, oltre a incentivare la sponsorizzazione privata.

«L’obiettivo dell’Avviso - scrive nel bando il dipartimento Turismo e marketing territoriale della Cittadella - è promuovere l’immagine e il brand della Calabria, arricchendo l’offerta turistica con iniziative mirate a diversi target di visitatori, favorendo l’internazionalizzazione del settore e generando impatti socio-economici e culturali».

Le proposte progettuali riguardano due tipologie di eventi: quelli turistici di pregio, che devono dimostrare un consolidato successo con almeno due edizioni negli ultimi 5 anni, per un contributo massimo concedibile di 200mila euro e quelli innovativi e sperimentali, caratterizzati da nuove modalità di svolgimento, coinvolgimento del pubblico, uso di tecnologie e contaminazioni artistiche, per un contributo massimo concedibile di 80mila euro. È consentita una sola domanda di contributo per soggetto e non possono partecipare coloro che abbiano beneficiato per l’anno 2024, per lo stesso evento/programma/manifestazione o parte di esso, di contributi e/o agevolazioni in qualsiasi forma erogate dalla Regione ovvero da altri soggetti partecipati dalla Cittadella.