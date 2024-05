Por 21-27, la sfida principale per la Calabria è non perdere parte delle risorse

Lo stato dell’arte sul Por 2021-2027 emergerà dalla riunione del Comitato di sorveglianza in programma alla Cittadella mercoledì prossimo. Ma i documenti in circolazione già indicano un primo quadro tra stato di avanzamento della spesa, impegni programmati, interventi avviati e previsti. Soprattutto emerge la necessità di accelerare per evitare che le risorse non spese entro determinate scadenze vengano revocate.

La dotazione finanziaria complessiva del Programma per la Calabria supera di poco i 3,1 miliardi di euro. Le risorse programmate ammontano a circa 857 mln di euro, il 27% della dotazione complessiva. Al momento le operazioni messe in campo tra Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse+ (Fondo sociale europeo plus) sono 65, per un costo ammesso di 96,1 milioni di euro (68,6 Fesr e 27,4 a valere sul fondo Fse+); gli impegni ammessi ammontano a circa 30,5 mln (28,3 Fesr e 2,1 Fse+).

