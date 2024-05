Sicurezza, l'interrogazione di Nicola Irto: scongiurare la chiusura dei Reparti prevenzione crimine Calabria

Il senatore del Pd Nicola Irto, segretario regionale del partito, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito al ventilato trasferimento del Reparto prevenzione crimine Calabria centrale, per chiedere «quali tempestive azioni di competenza intenda intraprendere al fine di scongiurare la chiusura del presidio di Vibo Valentia, garanzia di legalità, ordine pubblico e sicurezza». Secondo il parlamentare dem, che nella propria interrogazione ha ricordato i timori già espressi dai sindacati della Polizia, «la paventata scelta della soppressione o del trasferimento di alcuni di questi reparti costituirebbe un segnale pericoloso per i cittadini calabresi che si aspettano, invece, segnali di vicinanza e sostegno sul tema della sicurezza».

«Il senatore Irto, cui sta molto a cuore l’affermazione della legalità e la sicurezza dei cittadini - è scritto in una nota diffusa dallo stesso parlamentare - ha osservato che sono evidenti gli ottimi risultati ottenuti dai Reparti territoriali di prevenzione del crimine, fin dalla loro istituzione, motivo per cui in Calabria occorrerebbe 'consolidare questi presidi ed eventualmente anche estenderli in altri territori'».