Il presidente Begaj torna in Arberia per onorare un patriota albanese

Il Capo di Stato albanese Bajram Begaj, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e poi ministri e autorità di governo del Kosovo, della Repubblica della Macedonia del Nord e del Montenegro. Saranno tutti a Pallagorio, piccolo comune arberesh dell’Alto Crotonese, venerdì 3 maggio per onorare la figura di Anselmo Lorecchio, magistrato del Regno d’Italia, giornalista e patriota albanese, tra i promotori con i suoi scritti dell’indipendenza del Paese delle Aquile, al tempo parte dell’impero Ottomano.

Fine intellettuale, Lorecchio nato a Pallagorio nel 1843 morì a Roma nel 1924. A cent’anni dalla morte, nella sua amata Pallagorio verrà ricordato con una giornata di studi e di iniziative che vedrà docenti universitari ed esponenti politici confrontarsi su un nuovo dialogo euro-adriatico, traendo spunto dalla lezione appunto, di Anselmo Lorecchio.

Ieri pomeriggio la manifestazione di Pallagorio e non solo, è stata presentata nella sala della Provincia di Crotone dal presidente della Provincia Sergio Ferrari, dal sindaco di Pallagorio Umberto Lorecchio e da Valerio Caparelli, responsabile organizzativo del tour del Presidente Begaj che arriverà oggi in Calabria e resterà fino a domenica 5. Collegati in video l’assessore regionale Gianluca Gallo ed Ernesto Madeo, commissario della Fondazione “Istituto Regionale per le Comunità Arbëreshe di Calabria”.