Trenta mesi di governo Occhiuto: "La Calabria non è ingovernabile. Capodanno Rai? Sarà tris"

"Voglio rimanere sicuramente qui a fare il presidente della Regione fino alla fine del mio mandato, non ho alcuna velleità o ambizione, i ruoli politici sul piano nazionale li spendo per il raggiungimento degli obiettivi che la Calabria merita". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , incontrando i giornalisti all’aeroporto di Lamezia Terme per illustrare il bilancio dei primi 30 mesi del suo governo. "La cosa di cui sono più orgoglioso è la nuova percezione della Calabria che, prima, era rappresentata come una regione ingovernabile e dove accadeva di tutto. Abbiamo dimostrato che non è così. Quando mi sono insediato c'erano 2 miliardi che rischiavano di andare persi, noi abbiamo colmato questo ritardo". Nel dossier presentato da Occhiuto, si citano la riforma del numero unico 112, di Sorical e Arrical, così come quelle dei rifiuti, delle politiche del lavoro e della Protezione civile . "Stiamo stabilizzando molti giovani, nella lotta al precariato e al lavoro sommerso, e ci sono tanti filoni su cui siamo a lavoro e che produrranno effetti nelle prossime settimane".

Tra i numeri illustrati, 3.500 assunzioni tra medici e infermieri, l'arrivo di 274 medici cubani e di 60 ambulanze, l’accertamento del debito e chiusura dei bilanci delle Aziende, la nuova Rete ospedaliera approvata anche dai Ministeri dell’Economia e della Salute. Per i nuovi ospedali, entro fine mandato si prevede di concludere quelli della Sibaritide e di Vibo Valentia e di cantierizzare quelli di Palmi e Cosenza. Tra gli altri impegni evidenziati, anche la lotta ai piromani e il monitoraggio del mare con l’ausilio dei droni. Riguardo al Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto ha annunciato che l’accordo sarà esteso per un altro anno, oltre che per il 2025 anche per il 2026. E su un eventuale secondo mandato? "Per lavorare in una regione con i problemi che ha la Calabria bisogna avere degli stimoli fortissimi - ha rimarcato il presidente della Regione -. Se al termine del mandato riterrò di essere abbastanza carico, mi candiderò nuovamente, al contrario chiederò a qualcun altro del centrodestra di continuare, sperando che adotti il mio stesso approccio".

Riguardo al capitolo aeroporti, Occhiuto ha aggiunto che, a seguito della procedura di acquisizione di Sacal da parte della Regione, si potranno investire ulteriori 70 milioni per lo scalo lametino, mentre altri interventi sono previsti anche per Reggio Calabria e Crotone . Con dieci nuove tratte Ryanair, trenta in totale, ed ulteriori voli in fase di attivazione con altre compagnie, la stima è quella di arrivare fino a un milione di passeggeri in più entro fine ottobre . Altro ambito strategico su cui Occhiuto ha concentrato la sua attenzione è la sanità, rivendicando il proprio ruolo di commissario ad acta e "mettendoci la faccia, anche a rischio di essere impopolare".

Autonomia, "Si dia tempo al Parlamento per valutare"

«La mia posizione è ben conosciuta in Calabria, credo si conosca anche nel centrodestra nazionale, l’hanno manifestata organi di stampa anche nazionali. Io mi auguro che al Parlamento sia dato il tempo congruo per valutare questa riforma». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, all’aeroporto di Lamezia Terme per la conferenza stampa sul bilancio di metà legislatura, con riferimento all’autonomia differenziata.

«Me lo auguro anche perchè - ha proseguito Occhiuto - ho un mandato del Consiglio regionale della Calabria che, col voto di tutti i consiglieri regionali, anche quelli di Fratelli d’Italia e della Lega, ha chiesto di approfondire il testo della riforma senza pregiudizi, perchè non abbiamo una contrarietà di principio nei confronti della riforma, ma di approfondirlo per verificare che a) ci siano le risorse per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, quindi i diritti ai cittadini delle regioni del Mezzogiorno, b) ci sia una valutazione di impatto per capire quali saranno gli effetti anche nel caso si proceda ad intese sulle materie non Lep».

Europee, in Calabria FI si riconfermerà

«Mi aspetto che la Calabria confermi i risultati che abbiamo sempre avuto come Forza Italia e sono sicuro che li riconfermerà». Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, nella conferenza stampa all’aeroporto di Lamezia Terme per il bilancio di metà legislatura, rispondendo a una domanda sulle aspettative di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee. «Sono convinto - ha spiegato Occhiuto - che il centrodestra in tutte le sue articolazioni andrà bene, e che Forza Italia convincerà molti di quelli che non vanno a votare a votare per Forza Italia senza rubare un voto a Fratelli d’Italia e Lega. Sono convinto che in Calabria Forza Italia avrà uno dei migliori risultati d’Italia».

Capodanno Rai anche nel 2025 e nel 2026

«Il Cda della Rai ha deciso di aderire a una nostra richiesta per estendere l’accordo di un altro anno, quindi faremo non solo il prossimo Capodanno in Calabria com'era previsto ma faremo anche quello successivo. A riferirlo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, nella conferenza stampa all’aeroporto di Lamezia Terme per il bilancio di metà legislatura. «L'accordo sugli spazi in palinsesto per comunicare le straordinarietà della Calabria ci sarà fino al 2026», ha quindi specificato Occhiuto.