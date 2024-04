Regione Calabria, avviso voucher sportivi per giovani dai 14 ai 24 anni

Per l’assegnazione del voucher verrà data priorità al reddito Isee più basso; in caso di parità di Isee, all’ordine cronologico di presentazione della domanda in piattaforma.

“Lo scopo dell’avviso – evidenzia la vicepresidente della Regione con delega al ramo Giusi Princi - promosso in collaborazione con Sport e Salute e su cui, il dipartimento di istruzione della Regione ha stanziato 800 mila euro, è quello di incentivare la partecipazione attiva dei giovani, residenti in Calabria, alla pratica sportiva presso palestre, centri e scuole sportive. Il voucher sarà del valore di 500 euro e verrà erogato tramite le società e le associazioni sportive calabresi. È la prima volta che in Calabria viene riservata una misura così importante per lo sport, fortemente voluta e concepita insieme al presidente della Regione per avvicinare i giovani alla pratica sportiva e anche come strumento di aggregazione relazionale e di superamento delle fragilità psicologiche”.

L’avviso rimarrà attivo fino alle ore 16 del giorno 5 giugno 2024.

Tutte le informazioni sono contenute nell'avviso pubblicato sul sito web di Sport e Salute al seguente link: www.sportesalute.eu e sul sito della Regione Calabria https://calabriaeuropa.regione.calabria.it.