Calabria, proposta dei Cinquestelle per tagliare i fondi ai gruppi regionali

Stretta sui fondi destinati ai gruppi in Consiglio regionale e riutilizzo dei risparmi per finalità sociali e ambientali della Calabria. Nasce con queste finalità la proposta di legge firmata dal consigliere regionale pentastellato Francesco Afflitto. Con il provvedimento s’intende modificare la normativa vigente, riducendo il contributo a favore del singolo consigliere regionale da 5mila all’anno a 3mila euro all’anno, sopprimendo la destinazione ai gruppi consiliari del contributo di 0,05 euro per abitante e inoltre riducendo anche il budget per il personale dei gruppi e delle strutture speciali.

«In totale - si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge di Afflitto - si stima un risparmio di spesa complessivo, per tutti i consiglieri e per tutta la durata della legislatura, di circa 3,3 milioni di euro».

