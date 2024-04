Regione Calabria, via libera della Giunta al piano contro gli incendi boschivi 2024

La Giunta della Regione Calabria, nella riunione di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2024.

Con lo stesso atto, Raffaele Mangiardi è stato confermato coordinatore regionale Aib e si stabilisce anche che le attività saranno esercitate da Calabria Verde con il supporto della Protezione Civile regionale.

Il Piano contempla la strategia "tolleranza zero" che prosegue anche quest’anno con l'obiettivo di prevenire gli incendi e proteggere il territorio. Nel 2023 le segnalazioni d'illeciti sono aumentate notevolmente, passando da 22 a 285, nonostante una riduzione del 25% degli incendi.

Sarà, pertanto, potenziato l'uso dei droni per il monitoraggio del territorio anche con l'avvio un servizio di formazione per il personale regionale, come è stato già fatto nello scorso anno, con il coinvolgimento nelle attività di monitoraggio del personale regionale e delle associazioni di volontariato di Protezione civile.