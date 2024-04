Calabria, monito Bankitalia sull’Autonomia. Quei dubbi sulla “fretta” del Nord

Negli accordi s’introduce un metodo “innovativo” per calcolare i fabbisogni standard per i servizi da trasferire alle Regioni (come scuola, sanità, trasporti ecc.). Ebbene in quei patti Regioni-governo si sostiene che bisogna tener conto non solo dei bisogni della popolazione ma anche del gettito fiscale, stabilendo cioè che un territorio con ricchezza superiore alla media ha bisogni maggiori di istruzione, tutela della salute e così via. Siamo, evidentemente, di fronte all’introduzione di un principio pericoloso per la tenuta del sistema Italia ovvero che i cittadini hanno necessità e bisogni diversi a seconda delle latitudini.

