Sanità in Calabria, in arrivo quasi 30 milioni di euro per l’assistenza domiciliare

Buone notizie per la sanità calabrese. In arrivo quasi 30 milioni di euro da destinare al sistema dell’assistenza domiciliare. Lo ha comunicato il presidente della Regione Roberto Occhiuto nel corso di un punto stampa stamane in Cittadella regionale. «Ieri ci è stato comunicato- ha detto - da Agenas, quindi dalla struttura del governo che si occupa di fare il monitoraggio dello stato di attuazione del Pnrr che la Regione Calabria avrà 29,6 milioni di euro in più in quanto la Calabria è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati dal Pnrr per l’assistenza domiciliare. È un risultato che nessuno si aspettava, neppure i ministeri affiancanti e che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro dei commissari, dei direttori generali delle aziende sanitarie e grazie al coordinamento di Azienda zero».