Polo formativo della Scuola nazionale dell'Amministrazione, partono in Calabria i primi corsi

“Partono i primi corsi del Polo formativo regionale Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA)”. A comunicarlo è la vice presidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, che, in qualità di presidente del Comitato di coordinamento del Polo formativo regionale della SNA, ha scritto a tutti i sindaci calabresi per comunicare il prossimo avvio dei percorsi formativi e le modalità di registrazione. L'attività del Polo ha preso avvio con l'insediamento del Comitato di coordinamento, composto dalla vicepresidente Princi, per Regione Calabria, da Paolo Naccarato per la SNA, da Marcello Fiori, per il Dipartimento della funzione pubblica, da Daniele Cananzi, per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Il Polo formativo regionale della SNA – scrive la vicepresidente – vede la Calabria prima tra le Regioni d'Italia ad istituirlo. Lo abbiamo fortemente voluto con il presidente Roberto Occhiuto, con il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, con il Ministro Paolo Zangrillo e con il rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, al fine di migliorare le competenze della pubblica amministrazione calabrese migliorando la qualità dei servizi pubblici. È stato istituito, a Reggio Calabria, a Palazzo Zani, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e reso operativo grazie alla stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria, il Dipartimento della funzione pubblica, la SNA e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria”.