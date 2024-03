L’Autonomia arriva al rush finale. Le “perplessità” del centrodestra in Calabria

Occhi puntati sulla Camera. A Montecitorio, infatti, le forze politiche affinano le strategie in vista del voto finale sulla riforma dell’autonomia differenziata tanto cara ai ministri leghisti Matteo Salvini e Roberto Calderoli. I territori, specie nel Mezzogiorno, ribollono di tensioni. In Calabria, per esempio, le forze di centrodestra hanno abbandonato i toni trionfalistici utilizzati nei mesi scorsi. Il cambio di linea impresso dal governatore forzista Roberto Occhiuto - preoccupato sì per i possibili effetti distorti del provvedimento su un territorio fragile come quello calabrese, ma anche interessato a massimizzare il bottino elettorale in vista delle Europee, magari cercando di non entrare in rotta di collisione con gli alleati - ha prodotto ripercussioni anche all’interno del centrodestra che guida la Regione.

Prova ne è il documento partorito al termine del confronto tra il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e i capigruppo di maggioranza a Palazzo Campanella. Particolare di non poco conto: Mancuso è ufficialmente un dirigente del Carroccio, seppur non appartenente alla cerchia ristretta dei custodi dell’ortodossia salviniana, così come Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Aula.