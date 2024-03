Il “valzer” dei direttori alla Regione Calabria: molti dipartimenti cambieranno guida

Tempo di scelte alla Cittadella regionale. La Giunta guidata da Roberto Occhiuto sarà a breve chiamata ad assumere alcune decisioni di primaria importanza per il prosieguo delle attività. Si parte dal dipartimento Agricoltura, “scosso” dalla notizia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti dell'attuale direttore generale Giacomo Giovinazzo. Il manager rischia il giudizio per induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito di un'inchiesta incentrata su alcuni contributi economici pubblici elargiti in favore di imprese operanti nel settore agricolo. La fattispecie di reati ipotizzati nei confronti di Giovinazzo rientra in quelli contemplati dall'articolo 319-quater del Codice penale, sufficiente in ogni caso a produrre un provvedimento di rotazione straordinaria dall'incarico fin qui ricoperto.

Nelle linee-guida pubblicate dall'Autorità anticorruzione nazionale, infatti, si sottolinea come l'Amministrazione avvii la propria valutazione della condotta del dipendente al fine di applicare la misura della rotazione straordinaria, non appena sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare ed eventuale, tesa a garantire che nell’area laddove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l’immagine di imparzialità della Pubblica amministrazione.