Edilizia sociale, scadenze “rinviate”. Un aiuto dalla Regione Calabria alle imprese

La Regione prova a rimettere ordine nell’intricato mondo dell’edilizia sociale. Lo strumento scelto per intervenire è una proposta di legge, da poco depositata in Consiglio regionale e firmata dagli esponenti di maggioranza Filippo Mancuso, Pierluigi Caputo, Francesco De Nisi e Pietro Raso, finalizzata a consentire ai soggetti attuatori, assegnatari di finanziamenti regionali, di avviare o proseguire le operazioni di costruzione degli alloggi sociali.

In buona sostanza, si interviene su una norma approvata soltanto a settembre dello scorso anno a Palazzo Campanella per allungare i tempi di realizzazione delle opere e consentire così alle imprese del settore di avere più margini di manovra. Originariamente era stato previsto il definanziamento d’ufficio dei seguenti interventi: le opere per cui non sarebbe stato raggiunto, entro il 30 aprile 2024, un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori; quelle per cui non si allo stesso modo giunti, entro il 30 aprile dicembre 2025, ad un avanzamento pari al 70 per cento dei lavori. Con l’ultima proposta, invece, si punta a spostare in avanti i termini delle scadenze rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.