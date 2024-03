I “carrozzoni” frenano la Regione Calabria

Nonostante al decimo piano della Cittadella regionale si siano succeduti tre governatori (Mario Oliverio, Jole Santelli e Roberto Occhiuto), una pratica continua a rimanere aperta. È quella relativa alla liquidazione di Fondazione Calabria Etica. Avviata quasi un decennio fa, a seguito di una bufera giudiziaria con al centro i vertici dell’epoca, la procedura non si è ancora conclusa. Mai dire mai, in ogni caso. La Giunta guidata da Roberto Occhiuto nei giorni scorsi ha designato come commissario della Fondazione, Saverio Ruga: decisione necessaria dopo le dimissioni presentate dal precedente incaricato, il dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro Roberto Cosentino. Intanto, nell’ampia sede di proprietà della stessa Fondazione a Catanzaro - mai acquisita, nonostante gli annunci, dalla Regione - nessuno ormai fa più capolino da mesi: in cassa non c'è un euro per pagare le utenze sospese per morosità, lo stesso per il condominio mentre i debiti aumentano.

Quello di Calabria Etica è solo un esempio dell’enorme “zavorra” che pesa sulle spalle della Regione e rappresentata dall’universo degli enti sub-regionali. Una situazione complessa, confermata peraltro recentemente dalla Corte dei conti in sede di parifica del bilancio 2022. Fino 31 dicembre 2022 la Regione ha mantenuto partecipazioni dirette in 14 società. La magistratura contabile ha così rilevato incertezze di natura finanziaria per Ferrovie della Calabria e discrasie contabili per quanto riguarda Sorical, la società che si occupa di gestire le risorse idriche. L’inefficacia delle misure correttive di criticità emergenti dai fatti gestionali non riguarda soltanto enti costituiti in forma societaria, ma anche le Fondazioni.