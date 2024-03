Occhiuto sull'autonomia differenziata: "No a pregiudizi, ma non siamo fessi"

«Nessun pregiudizio nei confronti dell’autonomia differenziata perchè faremmo l’errore di quelli che vogliono semplicemente trincerarsi dietro un approccio rivendicativo. Ma non siamo fessi e non ci faremo fregare».

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in collegamento telefonico al convegno all’Ars «Il pensiero di Giuseppe La Loggia e il sistema delle Autonomie differenziate 1994/2024: l’attualità di una visione non divisiva». «La risposta alla domanda che cosa dovrebbe fare Forza Italia rispetto all’autonomia differenziata - ha aggiunto il vice segretario nazionale di FI - in maniera molto meno aulica di quello che richiederebbe un dibattito così importante, noi diremmo "dare moneta, vedere cammello". Cioè, se non ci sono le risorse per finanziare i fabbisogni standard, allora le intese ai sensi dell’autonomia non si devono fare. Rilevo, però, che questa discussione sull'autonomia differenziata è servita a far progredire il dibattito a livello nazionale sui Lep».