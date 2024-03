A Lamezia la Conferenza delle Donne democratiche, elette le delegate alla Conferenza nazionale: ecco chi sono

Presso la comunità “Progetto sud” di Lamezia Terme si è tenuta, oggi, l’assemblea regionale della Conferenza delle Donne democratiche per l’elezione delle delegate al Congresso nazionale che si terrà a Roma il prossimo 9 marzo.

Dopo l’insediamento della Commissione regionale di garanzia, con presidente Cinzia Nava e vice presidente Anna Melillo, insieme ad Enza Bruno Bossio quale membro della commissione nazionale, la discussione, ricca e partecipata, ha avuto inizio con la relazione della portavoce regionale Teresa Esposito a cui sono seguiti i numerosi interventi delle iscritte. Molti i temi trattati, dall’autonomia differenziata alla violenza psicologica, passando per la disparità salariale, l’accoglienza diffusa, la legge 194 e la netta posizione contro ogni guerra. Su tal punto l’assemblea si è espressa a sostegno della delegazione guidata da Laura Boldrini che sarà a Rafah domani per chiedere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi e accompagnare un convoglio di aiuti umanitari destinati ai civili palestinesi.

La conclusione dei lavori è stata affidata alla consigliera regionale Amalia Bruni.

L’assemblea si è conclusa con la elezione delle delegate alla Conferenza nazionale nelle persone di: Rosi Caligiuri, Barbara Panetta, Tonia Stumpo e Lidia Vescio