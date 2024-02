Seggi calabresi contesi alla Camera: Gentile (FI) ottiene il riconteggio

Un risiko dei seggi assegnati alla Camera è all’orizzonte? Lo si capirà nel giro di qualche settimana. Già, perché ieri la Giunta delle elezioni di Montecitorio ha dato (all’unanimità, secondo quanto filtrato al termine della riunione) il via libera al riconteggio delle schede bianche e nulle - in totale sono 10.785 - del collegio uninominale di Cosenza. L’operazione servirà a stabilire se il ricorso intentato dal forzista Andrea Gentile contro la pentastellata Anna Laura Orrico, ritenuto finora ammissibile e fondato, avrà successo o meno. Tra la candidata eletta e il ricorrente - la sconfitta del centrodestra fu uno dei dati politicamente più rilevanti della tornata elettorale 2022 - vi è una differenza di 482 voti in base ai dati della proclamazione e di 484 preferenze a seguito della attività di verifica svolta sui documenti delle singole sezioni elettorali. Nel collegio uninominale calabrese denominato 02 le schede bianche riscontrate nei verbali sezionali sono pari a 4.650 e le nulle invece 6.135.