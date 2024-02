Conferenza presidenti Assemblee legislative delle Regioni, il calabrese Mancuso vice coordinatore

La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha proceduto - nella plenaria che si è svolta a Firenze - alla rielezione dei propri organi direttivi. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è il nuovo presidente - coordinatore della Conferenza (subentra al presidente dell’Assemblea del Veneto Roberto Ciambetti).

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, è stato eletto vicecoordinatore dell’organismo delle Assemblee legislative italiane (l’altro vice è la presidente del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna Emma Petitti).

“Onorato di poter rappresentare la Calabria in questo importante organismo e lusingato per il delicato compito affidatomi dai colleghi presidenti dei Consigli. Compito che intendo espletare - ha detto Filippo Mancuso - anzitutto per favorire il confronto e la collaborazione tra le Assemblee regionali. Convinto come sono che l’organismo nazionale deve, sempre più, assicurare il buon funzionamento delle macchine amministrative dei Consigli, armonizzandone i sistemi istituzionali e le procedure legislative. Un’azione dispiegata con lungimiranza dal presidente Ciambetti cui va anche il mio ringraziamento per il lavoro svolto”.