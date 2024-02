Calabria, i primi passi ufficiali della Zes unica: insediata a Roma la Cabina di regia

Speranze e timori accompagnano l’esordio della Zona economica speciale unica per il Sud. A Roma, convocata dal ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, si è riunita la Cabina di regia della Zes unica con i rappresentanti dei Ministeri, delle 8 regioni del Mezzogiorno interessate, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) dell'Upi e dell'Anci. Al centro dell'incontro la messa a punto del Piano strategico della Zes unica su cui sarà declinata la politica di sviluppo del nuovo organismo, frutto, come spiegato dallo stesso Fitto, «di una visione di respiro europeo che consentirà di massimizzare l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno nello scenario internazionale, col riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell'Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi». In base a quanto stabilito dal decreto Sud, alla Cabina di regia sono affidati i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della Zes unica.