Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti: firmato al Mit il fondo per i piccoli Comuni della Calabria

“La sicurezza resta un tema centrale dell'agenda politica del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e nel programma della Lega, e lo dimostra il nuovo decreto firmato al Mit che prevede contributi per i piccoli Comuni da utilizzare per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Un impegno concreto che ha ricadute tangibili per le comunità locali".

È quanto afferma l'assessore ai trasporti Emma Staine in merito al decreto recante i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”.

Si tratta del decreto attuativo dell’art. 19 del DL 104/2023 che istituisce un fondo denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Il provvedimento disciplina i requisiti e le modalità di accesso, disponendo che possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.