Ferrovie, vertice alla Cittadella tra Occhiuto, Rfi e i sindacati. Confronto su alta velocità e linea ionica

Si è svolto questa mattina presso la Cittadella regionale di Catanzaro un incontro sul tema delle infrastrutture ferroviarie al quale hanno preso parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il dirigente generale ai Lavori Pubblici, Claudio Moroni, il dirigente di Rfi con delega agli investimenti in Calabria e Sicilia, Marco Marchese, dirigenti e collaboratori regionali di Rfi e i vertici regionali di Cgil, Cisl e Uil: Angelo Sposato, Tonino Russo e Mariaelena Senese, accompagnati dai rappresentanti di Categoria.

La riunione era stata sollecitata nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali, per fare il punto sugli investimenti, in particolare per le opere relative all’Alta Velocità e all’elettrificazione della linea jonica. L’incontro è stato utile per entrare nel dettaglio delle cifre e dei progetti delle opere previste da Rfi in Calabria a partire dalla situazione relativa al futuro tracciato dell’Alta Velocità. Un confronto proficuo su argomenti importanti che, come è stato evidenziato da tutte le parti, rappresentano un capitolo cruciale per la crescita della Calabria. Ulteriori confronti avverranno nel futuro, per seguire la coerenza con il cronoprogramma degli investimenti illustrati da Rfi.