Occhiuto: "A brevissimo accordo di coesione con il Governo"

«Sto lavorando molto bene col ministro Fitto, siamo molto avanti nella definizione dell’accordo di coesione». L’ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Forza Italia, a margine di un incontro istituzionale a Catanzaro, commentando con i giornalisti la polemica tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Campania De Luca sui fondi per il Sud. «Pertanto - ha aggiunto Occhiuto - confido nel fatto che da qui a brevissimo sarà firmato l’accordo di coesione fra la Calabria e il governo nazionale per dare la possibilità alla mia Regione di utilizzare le risorse del Fondo Sviluppo e coesione che De Luca lamenta il governo non ha messo ancora a disposizione».

Occhiuto in merito alla polemica sull'autonomia differenziata tra la Succurro e la Loizzo

«Sono questioni che riguardano il dibattito politico anche all’interno del centrodestra, ci sono le elezioni europee da qui a qualche settimana, quindi non me ne stupisco». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Forza Italia, a margine di un incontro a Catanzaro, ha commentato la polemica scoppiata in Calabria tra la presidente dell’Anci, Rosaria Succurro, anche lei di Forza Italia, secondo cui l’autonomia differenziata rischia di penalizzare il Mezzogiorno, e parlamentari della Lega