Calabria, gruppo Pd in Consiglio regionale: confermata la presenza all’iniziativa dell’Anci contro l'autonomia differenziata

Si è svolta oggi a Lamezia una proficua riunione del gruppo del Pd in Consiglio regionale guidata dal capogruppo Mimmo Bevacqua.

I consiglieri dem in apertura dei lavori hanno formulato gli auguri di buon lavoro ai colleghi Franco Iacucci e Ernesto Alecci in ordine alla loro conferma nell’Ufficio di presidenza di palazzo Campanella con il ruolo di vicepresidente e segretario questore.

Il gruppo, all’unanimità, ha ribadito la volontà di prendere parte all’iniziativa indetta per la giornata di domani dall’Anci regionale per protestare contro l'autonomia differenziata voluta dal governo nazionale, confermando la propria presenza ai sit-in davanti alle Prefetture che si svolgeranno in tutta la Calabria.

Il gruppo ha deciso, inoltre, di programmare una serie di iniziative sul territorio per fare conoscere il libro bianco e promuovere così il lavoro svolto fin qui e renderlo patrimonio comune e punto di partenza per rendere più forte e coesa l’azione dell’opposizione a palazzo Campanella. I consiglieri dem hanno poi sottolineato l’importanza del libro bianco come strumento fondamentale per dare voce ai territori e fornire ai circoli elementi utili per la discussione attraverso un confronto serio, costruttivo e di ampio respiro.

Il gruppo ha poi espresso la volontà di non prendere parte alle riunioni della Conferenza dei capigruppo fino a quando il presidente Mancuso non fornirà concrete risposte alla comunicazione formale con la quale è stato richiesto l’inserimento dei rappresentanti del gruppo dem in seno a quelle Commissioni permanenti in cui non sono parte attiva, procedendo al loro inserimento negli organismi prima del rinnovo delle Commissioni stesse.