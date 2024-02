Villella, assemblea nazionale Pd: "Il Pd in condizioni imbarazzanti. Irto vada ad accamparsi a Corigliano Rossano"

"Finalmente, occorre una chiara svolta rispetto alla lunga gestione commissariale del PD Calabrese. Va abolita la logica privatistica del partito, ripristinando i ruoli e la funzione di direzione politica. In assenza di ciò, si andrà sempre peggio. Non si possono cancellare gli esiti disastrosi delle scorse elezioni regionali. Eppure, bastava comprendere le cause delle clamorose sconfitte a Crotone e a San Giovanni in Fiore, storiche roccaforti della sinistra, per comprendere la natura degli errori che si stavano reiterando. Corigliano Rossano è la prova evidente della perdurante stasi. Non si può continuare a tacere. Chi continua a farlo è complice interessato. Io continuo a battermi per tentare di salvare la nostra storia". Lo ha affermato, in una nota, Bruno Villella, componente dell'ìAssemblea Nazionale del Pd.

"È con questo spirito - ha proseguito Villella - che mi appello al segretario regionale del PD calabrese, Nicola Irto. Perché, a fronte dell’ennesimo disastro, intendo chiaramente sollecitare l’esercizio proprio di un ruolo che va ripristinato nella sua essenza e nella sua funzione di massima responsabilità a tutela della nostra comunità regionale. Perché, in assenza di ciò, per come stiamo continuando a pagare sulla nostra pelle, vengono meno le ragioni di appartenenza ad una comunità. Una condizione che abbiamo espiato anche alle ultime elezioni politiche. Una sconfitta disastrosa con connotazioni proprie della specificità della crisi del partito calabrese. Infatti, la Calabria è tra le pochissime regioni dove il risultato è stato addirittura peggiore di quello delle politiche del 2018, con oltre 24 punti percentuali in meno. Siamo ridotti a 100.000 voti. Un dato impressionante che sottende una funzione di marginalità politica, che si sostanzia ancor più nelle aree urbane dove il consenso ormai è stabilmente ridotto ad una cifra! Un dramma, che rende ridicoli coloro che pensano di poterlo far passare sotto traccia, non affrontandolo. Allora, che fare? L’importante è che si abbia la consapevolezza che occorre cominciare a fare".