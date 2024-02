Fratelli d'Italia, il coordinamento della Calabria si organizza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

L’organizzazione di iniziative politiche sui diversi territori in Calabria in vista delle elezioni europee, con la partecipazione di esponenti di primo piano del partito, e gli appuntamenti elettorali per il rinnovo delle amministrazioni comunali in scadenza, sono stati i principali argomenti di cui ha discusso il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, presieduto dalla coordinatrice regionale Wanda Ferro, riunito ieri a Roma nella sede nazionale di via della Scrofa alla presenza del responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, oltre che dei parlamentari calabresi, dei rappresentanti in Regione Calabria e dei coordinatori provinciali eletti nel corso dei recenti congressi. Nel corso della riunione si è parlato anche della proficua attività svolta in Regione Calabria dai consiglieri e dagli assessori regionali a supporto del governo di centrodestra, e dei brillanti risultati ottenuti alle elezioni provinciali dai rappresentanti di Fratelli d’Italia nelle tre province - Catanzaro, Cosenza e Crotone - in cui si è votato per il rinnovo delle assemblee.