Boccia alla direzione regionale del Pd Calabria: su autonomia dichiarazioni surreali di Occhiuto

«Calderoli ha dato finalmente la sponda, sempre cercata e che noi avevamo sempre fermato, alla follia leghista. Il Pd ha fatto una battaglia durissima in Commissione e in aula al Senato e abbiamo tenuto ferme per nove mesi, utilizzando le regole democratiche, queste follie leghiste che vedono anche il voto di chi è stato eletto qui. Oggi che questo provvedimento è a Montecitorio ho letto delle dichiarazioni surreali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che vanno in quella direzione». Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a margine della Direzione regionale del Pd della Calabria cui ha partecipato. «Noi alla Camera ci batteremo - ha aggiunto Boccia - per fermare questo provvedimento, ma se anche gli eletti del centrodestra del Sud a Montecitorio, obbediranno, non trovo vocabolo migliore, ai diktat della Lega, è evidente che ci sarà una sola strada che è quella della raccolta delle firme per un referendum e per una battaglia senza quartiere davanti al popolo».

«Purtroppo tutto questo - ha sostenuto ancora Boccia - è oggetto di uno scambio politico tra la Lega e Fratelli d’Italia. Autonomia differenziata significa piegare definitivamente il sud e le aree interne. E’ una follia. E come ha detto il vicepresidente della Cei e vescovo di Cassano allo Ionio monsignor Francesco Savino, è evidente che si debba fare riferimento a don Milani: non si possono fare parti uguali tra diseguali perché chi è meno uguale ha più bisogno di aiuto». No a scambio con autonomia leghista «Il Pd in Senato ha depositato più di 800 emendamenti alla riforma costituzionale del governo per dire no al plebiscitarismo, a difesa del ruolo del Capo dello Stato e delle funzioni del Parlamento che vanno rafforzate guardando al sistema tedesco. Frutto di uno scambio con l’autonomia leghista che si gioca sulla pelle dei territori più deboli del Paese, come quelli del Sud e della Calabria dove il presidente Occhiuto, costretto a tacere, sta tradendo il mandato popolare, il premierato della destra vuole ridurre la democrazia alla scelta del capo ma questa non è certo la strada per rendere più efficace il nostro sistema istituzionale». Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una conferenza stampa a Vibo Valentia prima dell’assemblea regionale del Pd calabrese.